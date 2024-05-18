Hayvanlara işkence sonrası et tesisinde faaliyet durduruldu

Amasya'nın Suluova ilçesindeki et entegre tesisinde kesim sırasında kaçan büyükbaş hayvanı etkisiz hale getirmek isteyen ancak bu sırada hayvana eziyet eden 5 kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Jandarma beş kişiyi gözaltına aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yumaklı, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." ifadesini kullandı.