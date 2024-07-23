Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öneren teklifin 4 maddesi daha kabul edildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki "Hayvanlara ötanazi yapmak yasak olacak ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak" hükümleri uygulanacak.

'İstisnai durumlar'...

Yerel yönetimler sokak köpeklerine ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak. Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil Kanunda yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanıyor.

"Yerel yönetimler adına toplanan sokak hayvanlarının bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak" fiilleri yasak kapsamına alınıyor. Böylece sokak hayvanlarının toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun görevleri arasına, sokak hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik olarak sokak hayvanlardan kaynaklı sorunları belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek ekleniyor.

Görüşmelerden

Muhalefet milletvekilleri, teklifin 7. maddesi üzerindeki görüşmelerde komisyon toplantısının çok uzun sürdüğünü, sağlıklı çalışma koşullarının kalmadığın belirterek, komisyonun çalışmalarına ara vermesini istedi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, toplantıya ara vererek siyasi partilerin temsilcilerini görüşmeye davet etti.

Bazı milletvekilleri sıralara vurarak tepkilerini gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, 2019 yılında hazırlanan TBMM Hayvan Haklarının Korunması İle Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nu Komisyon Başkanı Kirişci'nin önüne fırlattı.

Aranın ardından teklifin 7. maddesi kabul edildi. Böylece kabul edilen toplam madde sayısı da 7 oldu. Kirişci, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından toplantıyı bugün saat 12.00'de toplanmak üzere kapattı.