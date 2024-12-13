Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik! Sahiplendiği hayvanı kaybeden 3 yıl hayvan sahiplenemeyecek

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan önemli bir değişiklik, sahiplendiği hayvanı terk eden veya birden fazla hayvanını kaybeden kişiler için yeni kısıtlamalar getiriyor.

7527 Sayılı “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde, kanunda yapılan değişiklikle, sahiplendiği hayvanını terk edenler veya aynı takvim yılı içerisinde birden fazla hayvan kaybedenler, 3 yıl boyunca hayvan bakımevlerinden yeni hayvan sahiplenemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan düzenlemeyle hayvan refahının daha da güçlendirileceğini belirtti. Yeni uygulama yönetmeliğiyle, hayvan sahiplerinin sorumlulukları netleşirken, sahipsiz hayvanların toplanma ve sahiplendirilme süreçleri de detaylandırıldı. Ayrıca, hayvan bakımevlerinin çalışma şartları ve özel yaşamevi kuralları da bu yönetmelikte açıkça tanımlandı.

Sahiplendiği hayvanı bakım koşullarına uygun şekilde terk etmeyen, bakamayacak durumda olan kişilerin de hayvanlarını sokağa bırakmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bunun yerine, bu hayvanlar belirlenen barınaklara bırakılabilecek.

Ayrıca, yerel yönetimlerin sokak hayvanları için bütçe ayırmaları da zorunlu hale getirildi. Bu değişikliklerin, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplum sağlığını korumak için önemli bir adım olduğu vurgulandı.