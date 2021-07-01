Hayvanların korunmasıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Ünal, "Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak." dedi.

"Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek"

Ünal açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek."