Hazine, Euro tahvili için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında euro cinsinden yeni bir tahvil ihracı için süreci başlattı. Bakanlık, 2031 vadeli tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere bazı uluslararası finans kuruluşlarına yetki verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu tahvil için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered'ın yetkilendirildiği belirtildi.

Euro cinsi ve 6 yıl vadeli planlanan ihraçta ilk getiri beklentisi ise yüzde 5,5 seviyesinde oluştu.