Hazine, ocak ayına ilişkin ihale programını açıkladı

Hazine, önümüzdeki üç aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine, 13 Ocak Pazartesi günü 2 yıl (574 gün) vadeli, 12 Ağustos 2028 itfalı, altı ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden satacak.

14 Ocak Salı günü 4 yıl (1.421 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 5 yıl (1.701 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 12 Eylül 2029 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak.

İki günde gerçekleşecek ihraçlar için valör 15 Ocak 2024 Çarşamba olacak.

İki günde dört ihale yapılacak

Hazine, 20 Ocak Pazartesi günü ise altı ay (182 gün) vadeli, 16 Temmuz 2025 itfalı bonoyu ilk kez piyasaya sunacak.

21 Ocak Salı günü iki tahvil için yeniden ihale yapılacak. 15 Aralık 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ile 6 yıl (2.275 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.

İki günde gerçekleşecek ihraçların valörü 22 Ocak 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine, 24 Ocak tarihinde ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 26 Ocak 2026 itfalı, altı ayda bir kupon ve kira ödemeli, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazinenin ödemeleri

Hazine'nin Ocak ayında toplam 225 milyar 422 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 216 milyar 805 milyon TL kısmını piyasaya, 8 milyar 617 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Hazine, ocak ayında toplam 225,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 293,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını programladı.

Şubat ayında ise toplam 108,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 166,4 milyar TL ve mart ayında toplam 99,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 161,1 milyar TL iç borçlanma yapılması öngörüldü.