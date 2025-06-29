Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik: Ulaştırma koridorları küresel GSYH’yi yüzde 3 artırabilir

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında gerçekleştirilen “Ulaştırma Koridorlarının İnşası ve Yönetimi için Yenilikçi Finansman Çözümleri” panelinde konuşan Çelik, koridorların sadece altyapı yatırımı değil aynı zamanda ekonomik büyüme, dayanıklılık ve uluslararası işbirliği için de temel unsur olduğuna dikkat çekti.

Çelik, kamu-özel sektör işbirliği modelinin, bu tür projeler için riskin paylaşıldığı ve uzun vadeli teşviklerin sağlandığı dengeli bir yapı sunduğunu kaydetti. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası ulaştırma koridorları üzerindeki rolüne vurgu yaptı.

Uluslararası kurumlar fonlama çağrısı yaptı

Dünya Bankası Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Guangzhe Chen, son iki yılda ulaştırma koridorlarına 5 milyar dolarlık fon sağladıklarını belirtirken, bu yatırımların küresel ticaretin gelişmesinde kritik rol oynadığını söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Mark Bowman ise ulaştırma koridorlarının bölgesel kalkınma için yalnızca fiziksel değil stratejik bir kaldıraç işlevi gördüğünü kaydederek, finansmanda şeffaflık ve teknik uyumun kritik olduğunu belirtti.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Serhat Köksal ise 2024 yılında çok taraflı kalkınma bankalarının toplamda 290 milyar dolarlık yatırım yaptığını, ancak halen yıllık 4 trilyon dolarlık global altyapı finansman ihtiyacının çok gerisinde olunduğunu ifade etti.

Çevre, koordinasyon ve entegrasyon vurgusu

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski, altyapı projelerinde çevresel etkilerin gözetilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, UNESCO korumasındaki Ohri Gölü’nün içinden geçtiği Koridor 8 projesine örnek verdi.

Mozambik Ulaştırma Bakanı Joao Jorge Matlombe ise 2.500 kilometrelik yeni demiryolu projeleriyle ülkesini Güney Afrika’nın en rekabetçi ulaşım merkezlerinden biri yapmayı hedeflediklerini söyledi.