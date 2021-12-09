Hazine ve Maliye Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması

Nebati, "İhracatımız güçlü bir şekilde ilerliyor. Türkiye bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacak. Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz. Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk." diye konuştu.

Konuşmasında merakla beklenen asgari ücret artışına da değinen Nebati, özetle şunları söyledi:

"2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Salgın, istihdam kayıplarından tedarik zincirlerindeki aksamalara, arz-talep uyumsuzluklarından rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarına kadar çok geniş bir yelpazede sorunlara yol açmaya devam ediyor.



Tedarik zincirindeki sorunların sürmesi de diğer önemli bir risk faktörü. Emtia fiyatlarındaki artış ve arz-talep dengesizliklerinin etkisiyle küresel enflasyon tarihi yüksek seviyelerde seyrediyor.



Tedarik zincirlerinde devam eden sorunlar, emtia fiyatlarındaki rekor artışlar, yükselen küresel borçluluk gibi birçok zorluğa rağmen, Türkiye ekonomisi alınan güçlü mali tedbirler ve sağlanan destekler ile sağlık sektöründe verilen insanüstü çabalar sayesinde diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştı.



Ekonomimiz 2020 yılının ikinci çeyreğinde salgın kaynaklı yaşanan daralmanın ardından, tıpkı Küresel Finans Krizi sonrası dönemde olduğu gibi güçlü bir toparlanma reaksiyonu gösterdi.



Aldığımız tedbirlerin de etkisiyle istihdam, 2020'nin ikinci yarısından itibaren toparlanmaya başladı. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ise istihdam artışı 2,2 milyon kişiye ulaştı ve toplam istihdam salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktı.



Yılsonu bütçe tahminleri beklenenden daha iyi bir seviyeyi işaret ediyor. Salgınla mücadele ve diğer zaruri nedenlerle bütçe harcamalarındaki artışa ve vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen, ekonomik aktivitedeki canlanma ve gelir tarafındaki güçlü iyileşme bütçe performansımızı olumlu etkiliyor.



Bu kapsamda, bütçe açığının OVP’de açıkladığımız yüzde 3,5 seviyesinin altında olacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, bu oranın dünyada ortalama yüzde 7,9, ABD’de yüzde 10,8, Avro Bölgesi’nde yüzde 7,7, gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 6,6 olması beklenmektedir. Bu da ülkemizin güçlü kamu maliyesi duruşunu göstermektedir.



Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız."