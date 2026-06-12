Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli maaşlarına ilişkin haberleri yalanladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e atfedilerek yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların doğru olmadığı ve haberlerde kullanılan ifadelerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait olmadığı belirtildi.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir."

Bakanlık, emekli maaşları gibi vatandaşları yakından ilgilendiren konularda yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.