Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile bin 800 kişiyi istihdam edecek. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında alınacak personeller defterdarlık uzman ve defterdarlık uzman yardımcısı olarak istihdam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında defterdarlık uzmanı başvuruları 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinde defterdarlık uzmanı kadrosu için adaylar yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Yazılı sınav 31 Ocak 2021 tarihinde, saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlığın internet sitesinden, sınavdan en az 10 gün önce duyurulacak.

Defterdalık uzman yardımcılığı için başvurular ise 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında, yine Bakanlığın internet sitesinden yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında kadro hakkı kazanan adaylar çeşitli il ve ilçelerde istihdam edilecek.

Defterdarlık uzmanlığı başvuru şartları

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapıyor olmak,

c) Sınav tarihi itibariyle Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,

ç) Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Defterdarlık uzman yardımcılığı başvuru şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.