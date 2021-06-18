Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman personel alımı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine alınacak 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak. Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

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