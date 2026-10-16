Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yeni atama

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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alınırken, yerine Pervin Oymak atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ise Can Atilla atanırken, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı. Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne ise Cüneyt Epcim atandı.

Ayrıca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken, Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın atandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay atandı.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda (KVKK) boş bulunan 2 üyelik için, AK Parti’nin adayları Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay’ın üyeliklere seçilmesi TBMM Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.