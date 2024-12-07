Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi: UTTS projesinde İsrailli firmalarla çalışılmadı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi projesinde İsrail menşeili firmanın görev aldığına dair iddiaların artması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya yönelik açıklama geldi. "UTTS'de kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı konularında İsrail menşeili bir firma kesinlikle görev almamaktadır" açıklamasında bulunan yetkililer iddiaları yalanladı.

Tüm veriler Türkiye'deki veri merkezlerinde muhafaza ediliyor

UTTS projesi hakkında daha önce defalarca bilgilendirme yapılmasına rağmen, bazı çevrelerce, ısrarla, "asılsız" iddialar gündeme getirildiği belirtildi. Projedeki çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı konularında İsrail menşeili bir firmanın görev aldığı iddialarını yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya yönelik açıklamasında:

"Bugün itibarıyla, sipariş verilen TTB sayısı 1,1 milyon, UTTS'ye kayıtlı akaryakıt istasyon sayısı ise 4 bin seviyesindedir. UTTS kapsamında TTB'ler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yerli yazılımlarla programlanmaktadır. Temin edilen tüm veriler Türkiye'de bulunan veri merkezlerinde muhafaza edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz dışında 3 yerli firma, akaryakıt istasyonu donanımlarını üretip satabilmesi için Darphane tarafından yetkilendirilmiş ve bu suretle rekabetçi bir ortamda bu donanımların temini ve kullanılması sağlanmaktadır. TTB'lerde kullanılan çipler TC pasaport ve kimlik kartı gibi resmi belgelerin üretiminde Darphane tarafından yıllardır güvenli bir şekilde kullanılmaktadır" dedi.

Darphanenin bilgi birikimi ve tecrübesi...

UTTS kapsamında, Hollanda menşeili, NASDAQ Borsasında işlem görmekte olan NXP firmasının ürettiği çiplerin boş olarak satın alındığına dikka çekilen açıklamada, çiplerin tüm yazılım ve güvenlik unsurları ise Darphanenin bilgi birikimi ve tecrübesiyle yerli ve milli olarak geliştirildiği belirtildi.

Açıklama: "Gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı nitelikteki iddiaların aksine, UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli şekilde ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilmektedir. UTTS'de kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı konularında İsrail menşeili bir firma kesinlikle görev almamaktadır. Bu açıklamalara rağmen, bilinçli bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddiaların devam etmesi halinde hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz." cümleleriyle son buldu.