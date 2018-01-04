Hazinedar: Eşim ve oğluma da yurt dışı yasağı konuldu

04 Ocak 2018

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hakkında çıkan haberlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Hazinedar, bazı gazetelerde aleyhinde yapılan haberlerin maksatlı olduğunu söyledi ve hukuki süreçler hakkında bilgi verdi.

Beşiktaş Belediyesi'ne son iki yıldır 180'i aşan ön inceleme araştırma ve soruşturma yapıldığını söyleyen Hazinedar, "Türkiye'de hiçbir belediye bu kadar teftiş edilmemiştir. Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak bir rekoru da teftiş edilmede kırdık. Bütün bu teftişlerden alnımızın akıyla çıktık. Son dönemde hepinizin yakınen bilgi sahibi olduğu siyasi gelişmelere uygun olarak Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının hemen sonrasında hedefe konulan isim olduk. 1 Aralık 2017 tarihinde belediyemize mülkiye müfettişleri geldi. Şu anda hali hazırda 16 müfettiş ve teftiş görevlisi bir ayı aşkın süredir belediyemizi denetliyor. Bugüne kadar hiçbir şey bulamadılar şimdi bulmakla mezun edilmiş hatta özel olarak tayin edilmiş kadrolar şu anda inceleme yapıyor. Tabii bizim abdestimizden şüphemiz yok ancak CHP Genel Başkan yardımcısı Sayın Bülent Tezcan tarafından geçen hafta yapılan basın toplantısında belgeleriyle Beşiktaş Belediyesi ve şahsım hakkında önceden verilmiş bir talimata uygun olarak hedefi belli bu incelemelerin devam ettirildiği partimin en yetkili ağzı olan partinin sözcüsü tarafından dile getirildi" dedi.

"Cumhurbaşkanına sesleniyorum"

Hazinedar, konuşmasında "Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Kendisinin şikayet ettiği eski düzende o düzeni ben de şikayet ederdim ama yıkmak için değil, ülkem daha özgürlükçü, vesayetten kurtulan milli şuuru olan, millet için çalışan bir devlet organizasyonunu hep hayal etmişimdir. Sayın cumhurbaşkanının şikayet ettiği devlet düzeni dahi onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı ve imkanı verdi. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, aileme de eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alma imkanı olan evladım, oğlum Yaşatan'a da yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Onun yurt dışında okuma şansı elinden alındı. Hiçbir dönemde en antidemokratik darbe döneminde bile aileler bu derece mağdur edilmedi." diye konuştu.

Kaynak: DHA