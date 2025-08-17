Hazine'den 7 yıl vadeli devlet tahvili ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın gerçekleştireceği ihaleyle 7 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. İç borç ihraç takviminde yer alan bu tahvil, vadeli olup kupon ödemesi ve değişken faiz özelliğiyle yatırımcılara sunulacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.