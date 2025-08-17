  1. Dünya Gazetesi
Hazine'den 7 yıl vadeli devlet tahvili ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın gerçekleştireceği ihaleyle 7 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. İç borç ihraç takviminde yer alan bu tahvil, vadeli olup kupon ödemesi ve değişken faiz özelliğiyle yatırımcılara sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA