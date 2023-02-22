Hazine'den haciz iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerinin depremzedelere verilen 10 bin liralık yardımlara haciz koyduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, kamu alacakları için 6 Şubat'tan itibaren bölgede hiçbir haciz gerçekleştirilmediğini bildirdi.
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Bazı sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; vergi daireleri, kamu alacaklarının tahsili için ilk depremin olduğu andan itibaren bölgede herhangi bir haciz uygulaması yapmadı. 8 Şubat tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de vergi dairelerince yapılanlar da dahil olmak üzere tüm icra takipleri durduruldu