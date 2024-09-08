Hazine'den iki devlet tahvili ihalesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç takvimi kapsamında yarın iki devlet tahvili ihalesi birden düzenleyecek. İlk ihalenin vadesi 12 ay olurken, ikincisi 4 yıl olacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.