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Haziran ayı burs ve krediler hesaplara yatırılmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.