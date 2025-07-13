Haziranda 531 firmaya dahilde işleme izni verildi
Ticaret Bakanlığı, haziran ayında 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi. Aynı dönemde 13 firma yurt içi satış ve teslim belgesi alırken, firma talepleri doğrultusunda 24 belge iptal edildi. Resen iptal edilen belge sayısı ise 1 oldu. Söz konusu belgeler, Resmi Gazete’de yayımlanan listeyle duyuruldu.
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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı haziran ayına ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirdiği işlemleri duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, geçen ay 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.
13 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi
Aynı dönemde 13 firmaya da yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talepleri doğrultusunda 24, resen ise 1 adet dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.