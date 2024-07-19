Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 2,5 arttı

Trafiğe haziranda 198 bin 581 aracın kaydı yapılırken, 1889 aracın kaydı silindi. Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 30 azalışla 1889'a geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, haziranda 196 bin 692 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı. Söz konusu dönemde kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azalış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların haziranda yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 22,7, motosiklette yüzde 11,6 ve otomobilde yüzde 0,2 artış yaşanırken, özel amaçlı taşıtta yüzde 36,4, kamyonda yüzde 24,6, traktörde yüzde 22,4, kamyonette yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 11,9 azalış kaydedildi.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 676 bin 83 taşıtın yüzde 64,4'ünü otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,5'i Renault, yüzde 10,3'ü Chery, yüzde 9'u Fiat, yüzde 5,6'sı Citroen, yüzde 5,6'sı Volkswagen, yüzde 5,3'ü Hyundai, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,2'si Toyota, yüzde 3,9'u Honda, yüzde 3,8'i Skoda, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Ford, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,1'i MG, yüzde 1,8'i Nissan, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,3'ü Kia, yüzde 1'i Audi ve yüzde 12,1'si diğer markalardan oluştu.

2024'ün ilk yarısı

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 261 bin 1 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,4 azalarak 13 bin 509'a geriledi. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 247 bin 492 artış gerçekleşti. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 otomobilin yüzde 65,2'sinin benzin, yüzde 12,9'unun hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,4'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu kaydedildi.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 otomobilin ise yüzde 34,9'unun dizel, yüzde 32,6'sının LPG, yüzde 29,6'sının benzin, yüzde 1,8'inin hibrit ve yüzde 0,8'inin elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 otomobilin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 21,7'si 1401-1500, yüzde 17,6'sı 1301-1400, yüzde 13,8'i 1501-1600, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 25,3'ü beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.