Haziranda yağışlar geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, geçen ay Türkiye genelinde metrekareye ortalama 23,7 kilogram yağış düştü.

Uzun yıllar haziran ayı ortalaması metrekareye 33,6 kilogram olurken, geçen yılın aynı döneminde bu miktar 12,5 kilogram olarak ölçüldü. Buna göre haziran yağışları normaline kıyasla yüzde 30 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artış göstererek yaklaşık iki katına ulaştı.

Bazı illerde belirgin artış, bazı bölgelerde sert düşüş

Yağışlar; Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'ın güneybatısı ile Antalya'nın kuzeybatısında mevsim normallerine göre yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi.

Buna karşılık Marmara ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümüyle Kuzey Ege, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun, Mersin, Hatay ve Kaş çevrelerinde yağışlar normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı.

Öte yandan tüm bölgelerde haziran ayı yağışları, geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

En fazla yağış Rize'de, en az Mardin'de

İller bazında en yüksek yağış metrekareye 121,1 kilogram ile Rize'de kaydedildi. En düşük yağış ise metrekareye yalnızca 0,3 kilogram ile Mardin'de ölçüldü.

Normaline göre en yüksek artış yüzde 30 ile Muğla'da görülürken, en sert düşüş yüzde 95 ile Mardin'de yaşandı.

Bartın son 23 yılın, Mardin son 20 yılın, Giresun ise son 13 yılın en düşük haziran ayı yağışını aldı.

Yağışlı gün sayısı da normalin altında kaldı

Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 4,8 gün yağış görülürken, 1991-2020 dönemine ait haziran ayı ortalaması 6,5 gün olarak hesaplandı.

Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yağışlı gün sayısı 15 ila 20 gün arasında değişti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Balıkesir, Manisa ve İzmir çevrelerinde ise bu süre yer yer 1 güne kadar geriledi.

Bölgelere göre haziran yağışları

Marmara Bölgesi'nde metrekareye 8,9 kilogram yağış düştü. Bölgenin haziran normali 41,5 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 2,4 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 79 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Ege Bölgesi'nde metrekareye 24,6 kilogram yağış düştü. Bölge normali 26,1 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış ise 8,3 kilogram oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 6 azalırken, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.

Akdeniz Bölgesi'nde metrekareye 24,2 kilogram yağış kaydedildi. Bölgenin normali 21,2 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 10 kilogram olarak ölçüldü. Buna göre yağışlar normale göre yüzde 14, geçen yıla göre ise yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde haziran ayında metrekareye 28,7 kilogram yağış düştü. Bölgenin normali 36,6 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki değer ise 14,2 kilogram oldu. Yağışlar normale göre yüzde 22 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde metrekareye 35,2 kilogram yağış kaydedildi. Bölgenin haziran normali 58,7 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 27,6 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlar normale göre yüzde 40 azalırken, geçen yıla göre yüzde 28 arttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde metrekareye 23,5 kilogram yağış düştü. Bölgenin normali 29,5 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış miktarı ise 10,5 kilogram oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 20 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye 1,9 kilogram yağış düştü. Bölgenin haziran normali 8,7 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı 1,7 kilogram olarak ölçüldü. Buna göre yağışlar normaline göre yüzde 78 azalırken, geçen yıla göre yüzde 12 arttı.