Hazırlıklar tamamlandı! 'Dijital Telif Yasası' Meclis'e geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Yayman, 'Dijital Telif Yasası'na ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, bütçeden sonra TBMM'ye getireceklerini söyledi.

'Çok acil yapay zeka kanununa ihtiyaç var'

Yayman, sanal kumar konusunda TBMM'nin inisiyatif geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, Komisyon olarak bunu değerlendireceklerini söyledi. Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun çalışmalarını bütçe görüşmelerinden sonra hızlandıracağını açıklayan Yayman, "Ülkemizin çok acil bir Yapay Zeka Kanununa, düzenlemesine ihtiyacı var." dedi.

Dijital oyun platformları

Oyun platformlarının şiddeti teşvik etmesini, aile yapısını tehdit etmesini kabul etmediklerinin altını çizen Yayman, "Çocuklarımızın tertemiz dimağlarının cinsiyetsizleştirme propogandasına maruz bırakılmasını, bazı sapkın fikirlere yönlendirilmesini uygun bulmuyoruz." diye konuştu.

Dijital mecraların kötülük merkezi haline gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Yayman, ulusaşırı dijital şirketlerin de "Bırakınız yapsınlar" tavrını desteklemediklerini ifade etti.

Disney+'nın Türkiye'deki abone sayısı 'gizlendi'

Komisyon, daha sonra DISNEY'in yetkililerini dinledi. The Walt Disney Company (TWDC) Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şirket hakkında bilgi vererek, 90 yıldır Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösterdiklerini ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Disney + Platformunun 153,8 milyon üyesi olduğunu açıklayan Soner, platformun Türkiye'de kaç üyesi olduğunu ise "Gizli bilgiler" diyerek paylaşmadı.

Disney'in "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Soner, sunumunu tamamlamasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Komisyon Başkanı Yayman'ın, "Herhangi bir lobiden Atatürk dizisini yayınlamama konusunda bir baskı geldi mi?" sorusuna Soner, "Baskı ve talep gelmedi" yanıtını verdi.

Soner, "Atatürk" dizisinin kaldırılmasına ilişkin Disney'den gelen şu açıklamaları milletvekilleri ile paylaştı:

"Prensip olarak editoryal bağımsızlık ve özgürlük, kuruluşundan bu yana Disney için temel bir değer olmuştur ve Dünyanın pek çok bölgesinde yıllardır yayıncılık sektörünün lider isimlerinden olan Disney, Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki kültürel ve ulusal değerlere azami saygı ile bağımsız yayın hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Disney, yayın ilkesi ile ilgili kararlarını her zaman özgür iradesine dayanarak alacaktır ve üçüncü taraf çıkar örgütlerinin Disney’in bağımsızlığı üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır."

Disney bilgi vermekten kaçınıyor

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Komisyon'a gelen dijital mecra yetkililerinden, iş akışı, bütçesi, Türkiye'deki operasyonlarıyla ilgili sorulara "ticari sır" denilerek yeterli cevap alamadıklarına dikkati çekerek, "Mutlaka önümüzdeki dönem 'Dijital Mecralar Veri Yönetişimi Kanununu' gündemimize almamız lazım." dedi.