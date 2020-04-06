HCS Kablo Genel Müdürü Yılmaz, Covid-19'dan hayatını kaybetti

06 Nisan 2020

DÜNYA / KAYSERİ

Erciyes Anadolu Holding’in ortak olduğu şirketlerden, HCS Kablo’nun Genel Müdürü Ufuk Yılmaz (43), koronavirüs COVID-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın cenazesi önceki gün İstanbul’da defnedildi. Ufuk Yılmaz’ın vefat haberini kendi sosyal medya hesaplarından duyuran Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi CEO Alpaslan Baki Ertekin, Yılmaz’ın 43 yaşında olduğunu ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmamasına rağmen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı. Bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi ve Hes Kablo gibi önemli markaları barındıran Erciyes Anadolu Holding, yaklaşık 10 gün önce ara verdiği üretime bugünden (pazartesi) itibaren yeniden başlıyor. Ertekin, “Şu ana kadar Kayseri’de hastamız yok ancak İstanbul’da testi pozitif çıkan beş arkadaşımız var. Takip ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren de yoğun tedbirler alarak tüm işletmelerimizde üretime başlayacağız” diye konuştu.