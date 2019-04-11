HDP, 24 yerde seçimlerin yenilenmesini istedi
HDP, mazbataları verilmeyen 24 yer için seçimlerin yenilenmesini istedi.
HDP milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, YSK'nın KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmeyeceğini duyurduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için olağanüsü itiraz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.
Sancar, "Olağanüstü itirazımızı yapacağız. YSK üyeleri için HSK'ya şikayette bulunacağız. 24 adayımıza mazbata verilmedi. YSK kendini Meclis yerine koymuştur. Görevini kötüye kullanmıştır" diye konuştu.