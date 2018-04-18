HDP: Bir senaryoyla karşı karşıyayız

18 Nisan 2018

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Bilgen, "Çok açık bir biçimde bir senaryoyla karşı karşıyayız. Her türlü ayak oyununun çevrileceği bir ortamda erken seçime gidiyoruz. Kotardıkları tek şey ittifak yasası yani kendilerini kurtarmak. Hileli seçim yapabilmenin kanallarını ve imkanlarını açmak." dedi.

Bilgen, belirlenecek herhangi bir tarihte seçime girmeye hazırlıklı olduklarını vurguladı.

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