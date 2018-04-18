HDP: Bir senaryoyla karşı karşıyayız
HDP Sözcüsü Bilgen, 24 Haziran olarak açıklanan seçim tarihiyle ilgili, "Çok açık bir biçimde bir senaryoyla karşı karşıyayız. Her türlü ayak oyununun çevrileceği bir ortamda erken seçime gidiyoruz. Belirlenecek herhangi bir tarihte seçime girmeye hazırlıklıyız." dedi.
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Bilgen, "Çok açık bir biçimde bir senaryoyla karşı karşıyayız. Her türlü ayak oyununun çevrileceği bir ortamda erken seçime gidiyoruz. Kotardıkları tek şey ittifak yasası yani kendilerini kurtarmak. Hileli seçim yapabilmenin kanallarını ve imkanlarını açmak." dedi.
Bilgen, belirlenecek herhangi bir tarihte seçime girmeye hazırlıklı olduklarını vurguladı.
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