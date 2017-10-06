HDP Bursa İl Başkanı Akgün gözaltına alındı
HDP Bursa İl Başkanı Akgün, terör propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alındı.
Bursa'da, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 partili hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İl Başkanı Akgün ve 7 şüpheli gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA