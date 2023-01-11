HDP davasında artık takdir yüksek mahkemenin

Yüce Divan Salonu'ndaki 45 dakika süren sözlü açıklamasının ardından basının sorularını yanıtlayan Başsavcı Şahin, AYM heyetine, kapatma davası talepli hazırladıkları iddianameyi, esasa ilişkin görüşlerini ve partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması yazılı talepleriyle ilgili konuları tekrar ettiğini bildirdi. Şahin, HDP’nin terör örgütüyle bağının bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Davalı partinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Seçime kadar süreç tamamlanır mı?" sorusuna da "Yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarıyla bitti. Tüm delilerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı. Artık takdir Yüksek Mahkemenin" yanıtını verdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada; HDP’ye yönelik kapatma davasının MHP’nin baskısıyla açıldığını belirterek, muhalefete ‘cesur’ olma ve birliktelik çağrısı yaptı. Sancar, davayla ilgili olarak, “HDP’yi siyasetle yenemeyen, HDP’ye baskılarla, zulümlerle baş eğdiremeyenlerin bir siyasi kumpası” diye konuştu.