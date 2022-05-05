HDP Genel Merkezi önünde arbede: 6 gözaltı
Diyarbakır'da evlat nöbeti tuttuğu belirtilen 3 kişinin HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmasının ardından yaşanan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan üç kişi, HDP Genel Merkezi önüne gelerek “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” yazılı siyah çelenk bıraktı.
Yapılan açıklama sonrası genel merkez önüne HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın gelmesiyle tartışma yaşandı. Çelenk bırakan Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Başaran’a tepki gösterdi.
HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, çelenk bırakanlarla aralarında arbede yaşandı.
Yaşanan olay sonrası aralarında Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan ve Nazım Karakurt’un da bulunduğu 6 kişi gözaltına aldı.