HDP iddianamesinin ilk incelemesi 21 Haziran'da

Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'nin kapatılması talebini içeren iddianamesi üzerindeki ilk incelemenin 21 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 21 Haziran tarihli gündeminde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi şu şekilde özetlendi:

"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 80., 81., 82. ve 90. maddelerine aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Halkların Demokratik Partisinin (HDP), Anayasa’nın 69. maddesinin altıncı fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 101/1-b ve 103. maddeleri gereğince temelli kapatılmasına,

Partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişilerin Anayasa’nın 69. ve 2820 sayılı Kanun’un 95. maddeleri uyarınca temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına,

Davalı siyasi partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına, karar verilmesi talebi."

Takvim nasıl işleyecek?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21 Haziran Pazartesi günü, iddianame üzerindeki ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. İddianame kabul edilirse, ön savunmanın alınması için HDP'ye gönderilecek. Ön savunmanın alınmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de esas hakkındaki görüşünü sunacak. Başsavcılığın esas hakkındaki görüşü de HDP'ye iletilecek. Anayasa Mahkemesi, süreç içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ve HDP yetkililerini sözlü olarak da dinleyecek.

Tüm bunların ardından, raportör, Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin raporunu hazırlayacak. Raporun sunulmasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebini görüşecek. Karar, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyetinin en az 10'unun oyçokluğu ile alınabilecek.