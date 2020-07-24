HDP: İktidar İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamakla yükümlü

24 Temmuz 2020

HDP Sözcüsü Ebru Günay, hükümetin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Günay, bir süre önce öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Günay, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin tahrik indiriminden yararlandığını ve infaz yasalarıyla serbest bırakıldıklarını ileri sürerek, "Bunun için bu kadar kolay şiddet uygulayabiliyorlar." ifadesini kullandı.

HDP'nin kadına yönelik şiddete müsamaha göstermediğini kaydeden Günay, "Bu konuda eyvallahımız yok. Affımız, amamız, fakatımız ve lakinimiz yoktur." dedi.

Kadına yönelik şiddet konusunda partilerinde yaşanan iki olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Günay, "İddia edildiği gibi hiçbir olayın üzerine örtmek gibi bir girişimimiz asla söz konusu olmadı." şeklinde konuştu.

Tuma Çelik olayında kadının beyanını esas alıp bu doğrultuda araştırma yaptıklarını, bu araştırmaların sonucunda Çelik'in partiden ihraç edildiğini hatırlatan Günay, "Kadına karşı suç işleyen veya kadına yanlış yaklaşan hiçbir erkek HDP'de siyaset yapamaz ve burada duramaz." dedi.

Günay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de "İktidar, şiddetle etkin mücadele için oluşturulan İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmenin peşine düşmüştür ama iktidar bu sözleşmeyi uygulamakla yükümlüdür iptal etmekle değil." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

Kaynak: AA