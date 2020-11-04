HDP: İktidara deprem vergilerini nerelere harcadınız diye bir kez daha soruyoruz

04 Kasım 2020

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, fay kanununun acilen çıkarılması gerektiğini belirterek, "Deprem vergilerinin nereye harcandığına dair doğru dürüst cevap vermeyen bu iktidara, deprem vergilerini nerelere harcadınız diye bir kez daha soruyoruz." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, işçinin, işsizin, emeklinin, çiftçinin, KYK borçlusu öğrencinin, ev emeği harcayan kadının ihtiyaçlarına aykırı düzenlemeler içerdiğini savundu.

Teklifte, İşsizlik Fonu'ndan, işverenlerin nasıl teşvikler alacağına dair maddelerin yer aldığını ifade eden Oluç, "Zaten son üç yıla baktığımızda, fondan milyarlarca lira işveren teşviki verilmiş. Niye verilmiş; istihdam artsın diye. Fakat son üç yıla bakıyoruz istihdam düşüyor, işsizlik artıyor. Yani hayali istihdam teşvikleri yapılmış ve halktan alınan vergilerle işverenlerin maliyetleri sıfırlanmış. Şimdi istihdamın düştüğü, işsizliğin arttığı bu dönemde yeniden işveren teşvikleri gündeme gelmiş vaziyette." diye konuştu.

Kanun teklifinde, 25 yaşın altında ve 50 yaşın üzerindeki işçilere yönelik düzenlemenin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracağına, ihbar tazminatı kazanımlarını engelleyeceğine dikkati çeken Oluç, bunun anayasaya aykırı olduğunu savundu.

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve vatandaşlara başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Oluç, depreme ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına yıllar sonra karar verildiğini öne sürdü. Oluç, şunları kaydetti:

"Defalarca önergeler getirildi. Her seferinde iktidar partileri bu önergeleri reddetti. Şimdi artık sonunda kabul etmek zorunda kaldılar. Önümüzdeki günlerde, yıllarda yaşanabilecek depremlerin ortaya çıkaracağı tahribatları ortadan kaldırmak için hangi önlemler alınabilir, araştırma komisyonu bunları tartışacak. Fay kanununun acilen çıkarılması gerekiyor. Halen toplanmakta olan deprem vergilerinin nereye harcandığına dair doğru dürüst bir cevap vermemiş olan bu iktidara deprem vergilerini nerelere harcadınız diye bir kez daha soruyoruz. İmar barışı adı altında ortaya çıkarttığınız felaket barışının aslında sonuçlarını tartışmak istiyoruz. Düzce, Yalova, Kocaeli, Van, Sakarya'daki depremlerin sonucunda çok az sayıda dava açıldı, ceza verildi. Büyük bir cezasızlık politikası sürmektedir. Bu sürdüğü müddetçe depremlerin yaratacağı sonuçlardan kurtulma imkanı maalesef yoktur."

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Kaynak: AA