HDP ilçe başkanlığına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul’da, HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenleyen Muhammed Eren S. tutuklandı.
İstanbul’da, HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na 28 Aralık 2021 tarihinde bıçaklı saldırı düzenleyen ve üzerinden kurusıkı tabanca çıkan zanlı Muhammed Eren S. tutuklandı.
HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaraladıktan sonra yakalandığında üzerinden kurusıkı tabanca da çıkan Muhammed Eren S., İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine, Muhammed Eren S. bugün tutuklandı.