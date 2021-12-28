HDP ilçe başkanlığına saldırı

İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na öğlen saatlerinde bir kişi tarafından saldırıda bulunuldu.

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Kuzu, olayı şöyle anlattı:

“Bir şahıs geliyor, ‘Üye olacağım’ diyor. Yönetici arkadaşlar yok diyorlar. Dışarı çıkıyor, geliyor. Çay veriyorlar. O sırada genç arkadaşlardan birine bıçak çekiyor. Üzerinde iki silah var. Onları çıkarıyor. Arbede yaşanıyor. Dışarıdaki esnaf ve insanlar üzerine hücum edince yakalanıyor. Sonra gelip polis alıp götürüyor. İlçede genç arkadaş bıçaktan dolayı hafif yaralandı.”

Kuzu, saldırganın Kocasinan Karakolu’na götürüldüğünü ve suç duyurusunda bulacaklarını söyledi. (ANKA)

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, (2) adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.