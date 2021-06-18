HDP İzmir İl Başkanlığına saldıran kişi tutuklandı
HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı Onur Gencer tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.