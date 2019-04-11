HDP sözcüsü: YSK tuzak kurdu

11 Nisan 2019

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde MYK toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın daha önce görevlerinden KHK ile ihraç edilen ve 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmemesi kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

YSK'nın seçimler öncesinde bir genelge yayımlayarak, bu kişilerin aday adaylığını en başında engelleyebileceğini söyleyen Oluç, şöyle konuştu:

"Yine eleştirirdik, hukuk dışı bir karar olurdu ama en azından tuzak kurmamış olurdu. Bu karar, tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası olmaktan başka bir şey değildir. YSK; AKP ve MHP tarafından tasarlanmış bir siyasi komplonun açık parçası haline gelmiştir. Açıkça halk iradesine yönelik darbe yapmıştır. YSK kararlarına itiraz hakkı yok. Bu fırsat bilinerek halk iradesine karşı darbe yapılmıştır."

Kaynak: AA