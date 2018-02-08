HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

08 Şubat 2018

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin 11 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği kongreyle ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Geçen hafta düzenlenen kadın konferansı ve genel konferansta, partinin politikaları ile politik ve örgütsel hedeflerinin tartışıldığını belirten Kemalbay, şöyle devam etti:

"Konferansların ardından komisyonlarımız da çalışmalarını yürüttü ve bu çalışmalar sonucunda kongremizde eş genel başkan adayları ve parti meclisi üyeleri de şekillenmeye başladı. Mutabakat komisyonumuz kongremizde eş genel başkan adaylarının kimler olacağına dair bir ortaklaşma, bir mutabakat sağlamış durumda. İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekilimiz Sezai Temelli bu mutabakat komisyonundan çıkan isimler oldu. Kongremizde eş genel başkan adayları olarak oylanacaklar."

Kaynak: AA