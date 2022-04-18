HDP'den enflasyon tepkisi: Alternatif yasa çalışması yapılıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Beştaş, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini haber yapanlara, söyleyenlere ceza öngörülüyor. Alternatif enflasyon verilerini açıklayan kurumlara ceza veriliyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hakkında kapatma davası açıldı ve daha birçok karartma çalışması devam ediyor. AKP ve MHP iktidarının uzun yıllardır hakikatleri karartma, gerçekleri gizleme çabaları ve siyasetini hayatın her alanında görüyoruz." diye konuştu.

HDP hakkındaki kapatma davasını demokratik siyasete müdahale olarak niteleyen Beştaş, "Sahte, yalan, mesnetsiz iddialarla kapatma davası açıldı." dedi.

Bu politikanın diğer sonucunun da halkın gerçekleri öğrenmesinin engellenmesi olduğunu söyleyen Beştaş, şöyle devam etti:

"Enflasyon yüzde 150'yi buluyor. TÜİK marifetiyle bunu tabii ki farklı, düşük göstermeye çalışıyorlar. Bağımsız kurumlar bunu açıklamasın diye şimdi alternatif yasa çalışması yapılıyor. Sanki enflasyonu TÜİK düşük gösterince enflasyon düşmüş oluyor. İnsanların cebine daha fazla para giriyor ve sofraları daha da zenginleşiyor mu? Tabii ki hayır. Türkiye tarihinde görülmemiş bir enflasyonla mücadele bu yöntemlerle tabii ki mümkün değil.

Kadına yönelik şiddet bir kırım seviyesine geldi. Her gün kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet haberleri çok acı bir şekilde düşüyor fakat kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurumları hedef alıyorlar."

Beştaş, bugün bütün gazetelerde sınır ötesi operasyon haberlerinin olduğunu dile getirerek, "Neredeyse alfabenin harfleri ve kelimeleri kalmadı operasyon isimleriyle. Peki sorun çözüldü mü? Hakikaten bu savaşın yarattığı sonuçları ortadan kaldırabildik mi? Türkiye'de demokratik bir sistem rayına oturdu mu? İçeride yığınla sıkıntıyla karşı karşıyayız ve bu sıkıntıları, açlığı, yoksulluğu, işsizliği, cinayetleri örtmenin yolu savaş politikasını devreye sokmak. İnsanlar sofrasında ekmek olmadığını düşünmesin diye sınır ötesi operasyon güzellemeleriyle, savaş politikasıyla bu devam ettiriliyor." görüşünü savundu.

HDP'nin her zaman "savaş tezkerelerine" karşı durduğunu belirten Beştaş, "Çünkü biz içeride, dışarıda ve Orta Doğu'da bir barış politikası yürütülmesi gerektiğini ehemmiyetle savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonominin temel gündem olduğunu söyleyen Beştaş, şu anda bir kriz değil, çöküşün yaşandığını ileri sürdü. Meral Danış Beştaş, bu hafta çoklu maaşların yasaklanması için bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını açıklayarak, muhalefet partilerine de bu teklifi destekleme çağrısı yaptı.