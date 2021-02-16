HDP'den Gara açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Sancar konuşmasında şunları söyledi:

"Maalesef Kürt sorununda demokratik çözüm ve barış sağlanamadığı için yine ölümleri konuşuyoruz. Neden söz ettiğimi biliyorsunuz: Gara Operasyonu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar günler önce başlayan sınır ötesi operasyona ilişkin bilançoyu açıklarken 13 Türkiye vatandaşının naaşına ulaşıldığını söylemişti. Açıklamada, katledilen insanlarla ilgili bilgiler de vardı çelişkiler de vardı. Bu bir katliamdır. Uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir. Şimdi ihtiyacımız olan şey hakikattir. Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir? Ya da ölümler ‘başka türlü’ meydana gelmişse bu ‘başka türlü’ nedir? Şunu peşinen söyleyeyim, ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Biz bunu açıkça kınıyoruz. İktidarın çok açık ve ağır bir siyasi sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk en az iki alanda söz konusudur ve bu iki alanda sorumluluk açık ve mutlak olarak iktidardadır. Bunlardan birincisi operasyonun yapılma şeklidir. İkincisi operasyon dışındaki seçeneklerin değerlendirilmemiş olmasıdır. Operasyonun amacı neydi? Operasyon başlarken bu konuda bilgi verilmedi fakat Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmalarından anlıyoruz ki, amaç ve hedef alıkonmuş görevlilerin kurtarılması olarak belirlenmiş. Farklı sorulardan, soru önergelerinden ve açıklamalardan derleyebileceğimiz uzun bir liste vardır. Ben bütün bu soruları bir tek soruya sıkıştırabileceğimizi düşünüyorum. Eğer amaç gerçekten alıkonmuş ve bugün rahmete gitmiş bu görevlilerin kurtarılması idiyse operasyon bu şekilde mi yapılmalıydı? 41 savaş uçağı günlerce bomba yağdırıyor, bu şartlarda bu insanların kurtarılması mümkün müydü?"

"Operasyonun kendi amacı ve hedefi doğrultusunda başarısız olduğunu yine Cumhurbaşkanı açıkça söylüyor, peki bunun sorumluluğu yok mu? Bu soru meşru, haklı bir soru değil midir?" diyen Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu insanlar aylar ve yıllardır sevdiklerine kavuşmak için her yolu denediler. Bu insanları sağ kurtarmak için başka yollar vardı. Hem de çok daha basit yollar. Hiçbir merci bu sorumluluktan kaçmayı haklı gösterecek yollara başvurma hakkına sahip olamaz. Bunu ne ailelerin acısı kaldırır ne toplumun vicdanı bunu kaldırır ne de Allah katında bunun bir yeri vardır. Daha yeni biliyorsunuz korsanlar tarafından Türkiye vatandaşları alıkonuldu. Bu insanlar nasıl kurtarıldı? Operasyonla mı? Hayır. Ayrıntıları açıklamadılar, ama tahmin etmek zor değil. Doğru yaptılar, doğrusu budur. O insanların hayatını kurtarmak için fidye de ödemişlerse doğru yapmışlardır çünkü asıl olan hayattır. Musul Başkonsolosluğu’nun IŞİD tarafından basıldığı ve rehin alındığı olayı hatırlayalım. Nasıl kurtarıldı o insanlar? Görüşmeler yoluyla o insanların hayatını kurtarma kararı doğruydu. Devletler yurttaşlarının yaşamlarından sorumludur. İktidar 2015’ten bu yana bu sade, değerli yöntemi kullanmadı, kullanmamasının nedenlerini sormaya her yerde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sancar, konuşmasının devamında, "Gara’da bu kadar açık sorumluluğu olan bu iktidar, bu sorumluluğun üstünü örtmek için partimizi günah keçisi olarak seçiyor. Bununla da kalmıyor, muhalefeti de kendi sorumluluğuna ortak etmenin peşinde. İşte bu yeni ve ağır bir operasyondur, herkes farkına varmalıdır. Demokratik siyasete yönelik bir operasyondur. Yeni kırılmalar peşinde koşuyor bu iktidar. HDP’nin tutumu bellidir. Biz demokratik siyasette ısrarcıyız. Barış ancak bizlerin buradaki demokratik siyasetine saygı duyularak gelebilir. Biz bu ülkede barışın teminatıyız. İstedikleri operasyonu yapsınlar bu hedefimizden zerre şaşmayacağız. ifadelerini kullandı.