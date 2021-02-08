HDP'den 'Herkes İçin Adalet' kampanyası
"Herkes İçin Adalet" deklarasyonunu HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak.
HDP, bugün düzenleyeceği toplantıyla "Herkes İçin Adalet" kampanyasının startını verecek.
Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak.
Etkinlikler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirilecek.
Kampanyanın açıklanacağı toplantıya, HDP MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerinin yanı sıra siyaset, sanat ve akademi dünyasından bazı isimlerin katılması bekleniyor.