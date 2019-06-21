HDP’den 'Öcalan mektubu' açıklaması

21 Haziran 2019

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu olmadığını açıkladı.

HDP tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadelerden bazıları şunlar:

*İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve Üçüncü Yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir.

*Öcalan'ın açıklaması ile HDP'nin şimdiye kadar yürüttüğü siyaset birbiri ile örtüşmektedir. Sayın Öcalan da, HDP de demokratik siyaset tarzında ısrarcıdır ve Türkiye'nin siyasi ve toplumsal sorunlarının çözümünü güncel bir gelişme olan sadece İstanbul seçimlerine indirgenmeyecek tarzda ele alınmasını önermektedir

*HDP, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki kutuplaşma siyasetinde taraf değildir

*AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AA'ya etik dışı bir şekilde sızdırılan bu metin üzerinden partimizi ve Sayın Öcalan'ı karşı karşıya getirmeye çalışması, siyasette ne kadar pragmatist davrandığını ve çaresiz kaldığını da göstermektedir

*Öcalan'ı ve tarihsel bir bağlam içinde söylediklerini taraflı-tarafsız, niyetli-niyetsiz güncel siyasal hesapların ve seçim polemiklerinin aracı haline getiren söylemler, başta Kürt sorununun demokratik çözümü olmak üzere toplumsal sorunlarımızın demokratik siyaset zeminindeki çözümünün imkanlarını zayıflatır, demokrasi ve barış mücadelesine zarar verir

*Öcalan'ın açıklamasının geniş siyasal perspektifi son derece nettir ve "üçüncü yol sizsiniz" demiştir; HDP'nin 'üçüncü yol' diye ifade ettiği demokrasi yoludur, barış yoludur.

Asrın Hukuk Bürosu, Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklanan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıklamada, "Öcalan, güncel tartışmalar bağlamında demokrasi ittifakının ikilemlere taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini belirtirken HDP'nin üçüncü yolu esas alarak bunu koruması gerektiğini ifade etmiştir" denildi.