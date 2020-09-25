HDP'li 7 vekil hakkında fezleke düzenlenecek

25 Eylül 2020

HDP'li bazı yöneticiler ve partililer hakkında 2014'teki Kobani eylemleri döneminde yaşanan süreçle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma ve gözaltılar devam ederken; Başsavcılık haklarında soruşturma başlatılan 7 milletvekili hakkında fezleke düzenleneceğini açıkladı.

Açıklama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, gözaltına alındığı kesinleşenler arasında Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP RTÜK Üyesi Ali Ürküt, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nazmi Gür, HDP eski MYK Üyesi Can Memiş, HDP Ankara eski Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, Berfin Köse, Gülfer Akkaya, Bircan Yorulmaz, Beyza Üstün, Dilek Yağlı, Altan Tan, Emine Ayna ve Günay Kubilay bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere özellikle 6 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde çok sayıda kişinin yaralanması ve 37 kişinin ölümüne yol açan eylemler yapıldığı belirtildi.

"Terör eylemlerine dayalı cinayetler 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettiği görülmüştür" denilen açıklamada, ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan bazı siyasi parti yöneticileri ve partililer hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun tutuklu olarak bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli yedi ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir." denildi.

HDP'den açıklama

HDP'den yapılan açıklamada ise, "Türkiye bu sabaha, bir darbe ortamında girdi. AKP-MHP ve iktidar bloğunun devlet içindeki ortakları; bugünkü rejimin 12 Eylül Darbesi’nin doğrudan devamı olduğunu ortaya koyan bir gözaltı kampanyası başlattılar." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"2014 yılının Ekim ayında, DAİŞ katillerinin kuşattığı Kobanê halkıyla dayanışma eylemlerini engelleyemeyince, provoke eden ve ölümlere yol açan iktidar, daha önce açılan davalar elinde kalmamış gibi, talimatlı savcıları üzerinden sanki yeni bir soruşturma yürütüyor, toplu gözaltılar yapıyor."

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Kobani eylemleri soruşturmasında 82 kişi hakkında gözaltı kararı

Kaynak: Reuters