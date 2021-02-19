HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar hakkında fezleke hazırladı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada fezlekelerin TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtildi.

Savcılık, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 Esas sayılı dosya üzerinden yargılanan 108 sanıkla birlikte HDP'li vekillerin de 'Kobani olaylarının başlaması ve sürmesi yönünde hareket ettiğini' ileri sürdü.