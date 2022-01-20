HDP'li Beştaş: Linç kampanyası yürütüyorlar

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de, Anayasa Adalet Karma Komisyonu üyesi HDP milletvekilleri ile basın toplantısı düzenledi.

Beştaş, şunları söyledi:

"Bugün çok ilginç, sıra dışı bir komisyon toplantısı yaşadık. Yeni bir hukuksuzluğu dayattılar. Daha bizim sözlerimiz alınmadan, bütün danışmanlar ve hem yazılı, hem görsel alanda çalışan basın mensupları dışarı çıkarıldılar. Halbuki Karma Komisyon toplantıları gizli değildir. Basından, kamuoyundan gizlenemez. İkinci adımda da Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekillerinin dışarı çıkarılması konusunda tartışma yaşandık. Kapalı oturum yapılamayacağı konusunda karar verildi ama asıl o süreçte yaşananlar oldukça vahimdi. AKP’nin hukuksuzluğun yaşatılmasında ne kadar mahir olduğunu, ne kadar ustalaştığını bir kez daha gösterdi. Komisyon Başkanı Sayın Bozdağ, uzun uzun masumiyet karinesi anlattı bize. Semra Güzel’in haklarının korunması gerektiğini, buradaki tartışmaların dışarıya yansımaması gerektiğini, bu nedenle basın mensuplarının dışarı çıkarıldığını, diğer milletvekillerinin bu konuya vakıf olmalarına gerek olmadığını anlattı. Yaşananları bilmesek timsah gözyaşları olduğunu bilemeyecektik. Ne Anayasa ne İçtüzük’te milletvekilinin giremeyeceği parlamentoda bir toplantı yoktur. Nokta. Hiçbir komisyon, milletvekillerine kapatılamaz. Bütün hükümler bunun içerir.

Bugüne kadar dokunulmazlıkların kaldırılması partimizin milletvekillerine yönelik oldu. Bunu biliyoruz. Kürtlere yönelik olduğunu, muhalefete yönelik olduğunu biliyoruz. AKP, medyasıyla 10 günü aşkın süredir milletvekilimiz ve partimiz hakkında linç kampanyası yürütüyor. Soruşturma dosyası gizliymiş ama kendi medyalarında yayınlandı. Kendi kanallarında servis edildi. Şimdi komisyon toplantısını basına kapattık, milletvekillerine de kapatalım diyorlar. Attıkları yalanların, yaptıkları linçin ortaya çıkmasından çekiniyorlar.

"Gizli dedikleri dosyayı kendileri servis etmiş"

Objektif değerlendirme yapılması lazım ama gördük ki üyeler kararını vermiş. Ali Özkaya, Anayasa Komisyonu Başkanvekili, bu soruşturmaya ilişkin sadece bir tane tweet’ini göstereceğim. Şu fotoğraflar basında çıkan fotoğraflar değil. Bunlar, soruşturma dosyasından çekilmiş. Ali Özkaya’nın elinde bu dosya. Ali Özkaya ya da onunla birlikte kaç kişi bilmiyoruz, ‘gizli’ diye söyledikleri dosyayı kendileri servis etmiş. Biz Ali Özkaya’nın bu komisyonda görev yapamayacağını söylüyoruz. Tarafsız değil, objektif olamaz, suç işlemiştir. ‘Vatan millet için suç işlerim’ dedi. Ali Özkaya’nın el çektirilmesini istiyoruz. Zeynep Gülyılmaz, kendisi de Anayasa Komisyonu üyesi, bu propagandaya karışmış. Metin Çelik, Anayasa Komisyonu üyesi. Bolca tweet’leri var elimde. Ahmet Özdemir yine linçe eşlik etmiş, Anayasa Komisyonu üyesi. Emine Zeybek. İsmini saydığım ve tespit ettiğimiz komisyon üyelerinin istifası ya da el çektirilmesini istiyoruz. Bu komisyon bu koşullarda asla adil ve objektif karar veremez.

"Linç kampanyası yürütüyorlar"

Kendilerinin servis ettikleri bilgileri gizlilik olarak ele almışlar. Bunu 5 yıl bekletmişler. Zamanına kendileri karar vermişler, bir kumpasın parçası olarak linç kampanyası yürütüyorlar. Bu bir kumpastır. HDP’ye yönelik kumpasların, saldırıların sadece bir halkasıdır. Her sözleri, aslında bunu teyit etmektedir. Bu aynı zamanda bir seçim çalışmasıdır da. Bütün konuşmalar, ‘haydi muhalefet ses çıkarın’ gibi garip garip açıklamalar yapılıyor. AKP normal yollardan sandıktan çıkamayacağını bildiği için partimizi de hedef göstermeye, diğer muhalefete yüklenmeyi de bir seçim stratejisi olarak önüne koymuştur. seçim stratejisidir. Partimizi, vekilimizi, bizleri her gün manşete çeken, hakaret eden, küfredenler suç işliyor. Bu hukuk sisteminde, yargının silah olarak kullanıldığı bu zaman diliminde belki karar verilmeyecek ama peşini bırakmayacağız. Talimatlara uymayın çağrısı yapıyorum. Bir partiyi bu kadar fütursuzca hedef göstermenin izahı yoktur. Bu süreci takip edeceğiz. Hazırlık komisyonu kuruldu. Mehmet Rüştü Tiryaki, bizden dahil olacak. Bu kumpası bütün Türkiye’ye ilan ediyoruz. Bu kumpas seçim çalışmasının stratejisi.”