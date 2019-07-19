HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi

19 Temmuz 2019

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, HDP'li Büyükşehir Belediyesinin merkez Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararlarını protesto etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Yeşil Cami'de cuma namazının ardından bir araya gelen aralarında Mustazaflar Cemiyeti, Memur-Sen, Özgür Kudüs Platformu, Anadolu Gençlik Derneği İl Temsilciliği, İHH İl Temsilciliği, Özgür Der ve İhvan Der'in de bulunduğu Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Belediye önünde sık sık tekbir getiren vatandaşlar, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi kaos peşinde", "Camime ve İslami değerlerime dokunma", "Cami ve sahabe düşmanlarını kınıyoruz", "Kürt halkının İslami hassasiyetlerine saygılı ol" pankartları taşıdı, "Camiye ve sahabeye uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

"Camileri kaçak yapı durumuna düşürdünüz"

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Mücahit Koyuncu, Müslüman Kürt halkının tarih boyunca büyük acılar yaşadığını, İslam düşmanları tarafından hep hedef alındığını söyledi.

Belediyelerin görevinin hizmet bilinciyle hareket etmek olduğunu, ideolojik yaklaşımlarla kararlar almamak gerektiğini ifade eden Koyuncu, şöyle dedi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin son günlerde aldığı kimi kararlar, maalesef kent halkının inancını hedef aldığını göstermektedir. Göreve gelir gelmez kentin İslami kimliğine yönelik menfi adımlar atmak belediyecilik değil, provokatif girişimlerdir. Her ne iş yaparsanız yapın halkın inancını, değerlerini, kutsallarını kıstas alarak yapmak zorundasınız. Halka rağmen halkçı olanlar geçmişte bu millete büyük zararlar verdi. Aynı mantıkla hareket etmek dün hiçbir şey kazandırmadığı gibi bugün de kazandırmayacaktır. Müslüman Kürt halkının kutsallarını ötekileştirmeye çalışarak şehirleri yönetemezsiniz. Yerel yönetimler bu anlamda herkesten daha fazla hassas davranmak zorundadır."

Belediye meclisinden alelacele kararlar çıkarmanın ve bunları kamuoyundan gizli yapmanın iyi niyetten uzak bir davranış olduğunu belirten Koyuncu, yeni yerleşim alanı olarak belirlenen merkez Kayapınar ilçesinin lunapark ve 75 yol civarı tabir olunan yerlerinde belediyelere yapılan görevlendirmelerden önce tek bir caminin imar planında olmadığını aktardı.

Belediyelere görevlendirme yapıldıktan sonra bu eksikliğe binaen bazı alanlarda cami yapılması için izin verildiğini anlatan Koyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak sizler göreve gelir gelmez bu camilerin içinde bulunduğu alanları park alanı yaparak oralarda yapımı devam eden camileri kaçak yapı durumuna düşürdünüz. Önce, cami yapımı devam eden bölgeleri park alanına çevirmek için imar planında değişikliğe gittiniz, yetmedi Diyarbakır fatihi büyük sahabe İyaz Bin Ğanem'in ismini taşıyan caddenin ismini değiştirdiniz. Şimdi burada bir art niyet aramayalım da ne yapalım? Aldığınız kararların İslam düşmanlığından başka bir şeyi ifade etmediğini söylemeyelim de ne diyelim? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Bu nasıl bir izan yoksunluğudur. Bu nasıl bir hazımsızlıktır ki sizleri böyle cüretkar kılıyor."

"İslam'ın kutsallarına dokunulmamalıdır"

Bir şehrin yerel yönetiminin o şehrin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamakla sorumlu olduğunu belirten Koyuncu, halkın inancını yaşamak için ihtiyaç olan bölgelerde cami yapımı için alan oluşturmanın, buna göre imar planı hazırlamanın da bir mükellefiyet olduğunu bildirdi.

Müslüman Kürt halkının huzurunu bozacak, kaosa neden olacak, yüreğini acıtacak eylemlerden kaçınılması gerektiğini aktaran Koyuncu, Diyarbakır halkının hassasiyetleriyle oynanmaması, girilen bu yanlış yoldan derhal dönülmesi gerektiğini anlattı.

Halka hizmet ile yükümlü olan belediyelerin, toplumu provoke edecek faaliyetlerde bulunmaması gerektiğine dikkati çeken Koyuncu, "Büyükşehir Belediyesi, camilerin yıkılmayacağı konusunda kamuoyuna net ve tatmin edici açıklama yapmalıdır. Alınan kararı savunma gibi yola tevessül edilmemelidir. Kamuoyunun beklentisi, bu yanlış kararın bir an önce düzeltilmesidir. Diyarbakır fatihi büyük sahabeden İyaz Bin Ganem başta olmak üzere İslam büyüklerine saygısızlık veya düşmanlık gibi algılanacak pratiklerden kaçınılmalı, İslam'ın kutsallarına dokunulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Açıklama sırasında bazı belediye personelinin de pencere ve balkonlarından protestoyu izlediği görüldü.

Grup, belediye önüne, "Camii ve Sahabe düşmanlığını kınıyoruz, İyaz Bin Ganem varisleri" yazılı siyah çelenk bıraktıktan sonra dağıldı.

Açıklamaya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.

HDP'li belediye başkanı Mızraklı: Kendi adıma bir hata olarak kabul ediyorum

Öte yandan, HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Büyükşehir Meclisinin tartışma yaratan ve tepkilere neden olan kararlarına ilişkin, "Şunu ben kendi adıma bir hata olarak kabul ediyorum. Keşke şunu yapsaydık. Mevcut yerin ismi budur. Özellikle o yerleşim yerinin etrafında meskun olanlara sorsaydık. Burada şöyle bir isim değişikliği düşünüyoruz. Sizin bununla ilgili olurunuz nedir deyip kamuoyunun bilgisini ve olurunu aldıktan sonra yapmış olsaydık çok daha doğru olurdu." dedi.

Kaynak: AA