HDP’li Gergerlioğlu 4 ay sonra yeniden milletvekili

ANKARA (DÜNYA) HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yerel mahkemenin infaz durdurma kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu yeniden milletvekili sıfatını kazandı. Gergerlioğlu, CHP'li Enis Berberoğlu'nun ardından AYM kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusu üzerine ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar verdi. AYM’nin Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek, Gergerlioğlu hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ karar verilmiş, 6 Temmuz’da serbest bırakılmıştı.

Gergerlioğlu, hakkında sosyal medyada paylaştığı bir haber nedeniyle “terör propagandası yapmak’ suçlamasıyla dava açılmış ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.