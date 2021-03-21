HDP’li Gergerlioğlu bir süre göz altında tutuldu

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Terör propagandası yapmak suçundan kesinleşen mahkeme kararının Meclis Genel Kurulunda okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen ancak kararı protesto etmek için 4 gündür Meclisten ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah gözaltına alındı. Bir süre gözaltında kalan Gergerlioğlu, öğleden sonra bırakıldı.

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 17 Mart Çarşamba günü hakkında verilen kesinleşmiş yargı kararının okunması ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından önce HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlattı. Genel Kurul’da yaklaşık 3,5 saat süren bekleyişinin ardından buradan ayrılarak HDP’nin Meclis’teki grup odasında 4 gün protestosunu sürdürüyordu. Gergerlioğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gergerlioğlu terör propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Gergerlioğlu’nun Meclis’te gözaltına alınmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada milletin temsil makamı TBMM’nin hukuk dışı bir propagandanın parçası haline getirilemeyeceğini bildirdi. Anayasa’ya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Şentop, “Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır” dedi.

Gergerlioğlu’nun Mecliste sürdürdüğü protesto eylemine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki göstererek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a “Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir” açıklamasıyla çağrıda bulunmuştu