HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart Çarşamba günü gerçekleşen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından ilk olarak HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlatmıştı. Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclis'teki grup odasına geçmişti.

Milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle protesto amacıyla Meclis'ten ayrılmayan ve 4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekleyen Gergerlioğlu gözaltına alındı.

TBMM Başkanı Şentop: Kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili, "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

HDP'den ilk tepki

Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasını resmi Twitter hesabından duyuran HDP, “HalkınVekiliGözaltında” etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Türkiye halklarını, tüm ezilenlerin yüreği Meclis'teki Adalet Nöbetimizdeydi. İktidar ve ortağı bu sevgiye, bu güvene tahammül edemedi. Talimatla, yalan tutanakla, oy uğruna yapılanları Türkiye halkları unutmaz. Milletvekilimiz Gergerlioğlu, hukuksuzca gözaltına alınırken bile hakikati dillendirdi: “Biz bu görüntüleri 90'larda da gördük, 90'lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi.” Gergerlioğlu, her yerde, her koşulda direnmeye devam edecek.