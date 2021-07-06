  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı
Takip Et

HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamaya göre, AYM'nin hak ihlali kararı sonrası, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hakkında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Gözaltına alınan Gergerlioğlu, 2 Nisan'da tutuklanarak hapse gönderilmişti.

Gergerlioğlu'nun AYM'ye başvurusu sonrası Mahkeme, hak ihlali kararı vermişti.

Etiketler
Ömer Gergerlioğlu