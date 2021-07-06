HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı
Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamaya göre, AYM'nin hak ihlali kararı sonrası, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verdi.
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Hakkında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.
Gözaltına alınan Gergerlioğlu, 2 Nisan'da tutuklanarak hapse gönderilmişti.
Gergerlioğlu'nun AYM'ye başvurusu sonrası Mahkeme, hak ihlali kararı vermişti.
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