ANKARA Haber Merkezi - Hakkındaki kesinleşmiş hüküm Meclis Genel Kurulu'nda okunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

Meclis Genel Kurulu’nda TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından kesin hüküm kararının okunmasıyla birlikte HDP'li Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesi ile HDP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 55’e düştü.

Karar sonrası açıklama yapan Gergerlioğlu, "Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Ben milliyetimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Bu anayasa dışı bir karardır. Meclis'i terk etmiyorum. Anamın ak sütü gibi helal oyla geldim. Boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Ben 90 bin Kocaelilinin oyunu alarak buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Eski AK Partili milletvekillerinden protesto

Gergerlioğlu kararının okunacağı sırada Meclis basın locasında oturan ve AK Parti 22. Dönem Bitlis Milletvekili olduğu öğrenilen Abdurrahim Aksoy ayağa kalkarak, “Otokrasiye karşıyım, özgürlükçü demokrasi istiyoruz.” dedi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olduğunu söyleyen Aksoy, polis memurları tarafından Genel Kurul'dan çıkarıldı.