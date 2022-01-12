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HDP'li Güzel'in dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Başkanlığına sunuldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

 

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